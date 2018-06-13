Рынок новых грузовых автомобилей в мае 2018 года вырос на 10%

На российском рынке в прошлом месяце было реализовано 6,1 тыс. грузовых авто, а этот результат на 9,6% больше прошлогодних показателей.

По итогам мая все также лидирует российская компания «КамАЗ», доля которой на рынке составила 30% в мае. В количественном выражении продажи грузовиков «КамАЗ» составили 1,9 тыс. экземпляров, что на 2,7% больше.

Вторым по популярности на рынке грузовиков стал GAZ, продажи которого составили 630 штук, что на 8,6% меньше.

Третий показатель у шведских грузовиков Volvo (542 шт.; +41,1%). Четвертое и пятое место оказалось за Scania (505 ед.; +41,1%) и MAN (385 ед.; +42,6%), сообщает «Автостат».

Также аналитики сообщают, что за пять месяцев этого года на российском рынке грузовиков было реализовано 31,1 тыс. грузовых машин, что на четверть больше.