Рынок новых коммерческих автомобилей в мае вырос на 13,5%

По данным аналитического агентства «Автостат» в прошло месяце на российском рынке было реализовано 9,3 тыс. новых лёгких коммерческих автомобилей, что превышает прошлогодний результат на 13,5%.

Лидирует на рынке марка GAZ, которая занимает 45-процентную долю на рынке. Продажи автомобилей GAZ в мае составили 4,1 тыс. штук, что на 10,4% больше.

Второй самой продаваемой маркой на рынке стал УАЗ, продажи коммерческих авто которого составили 1,2 тыс. единиц, что на 26,5% меньше.

Третий результат показали машины немецкой марки Mercedes-Benz, продажи которой составили 924 шт., что на 96,6% больше.

LADA (901 шт.; +10,6%) и Ford (818 шт.; +50,9%) расположились в первой пятерке. Что касается продаж на рынке новых коммерческих авто по итогам пяти месяцев, то показатель составил 43,8 тыс. штук, что на 6,5% больше.