Автолюбитель из Днепра скрестил ГАЗ М-20 «Победу» с BMW‍

Житель Днепра для своего проекта использовал два автомобиля — советский ГАЗ М-20 «Победа» и BMW 540 E39, причем баварская модель выступала в качестве донора.

На поиск ГАЗ М-20 было потрачено полгода, так как найти «живую» легенду оказалось очень сложно. Далее автору проекта пришлось купить еще одну «Победу» и только после этого приобрели донора.

Донором стал BMW 540 E39 1997 года выпуска с пробегом в 211 тыс км, с которого позаимствовали ДВС и автоматическую коробку передач. Информацию о ходе работ автор проекта выкладывал на личной странице портала drive2.

В целом над проектом работали несколько лет, но результат работы отчетливо виден на видео, которое любезно предоставил сам автор.

Стоит отметить, что «сердцем» ретро-автомобиля стал 4,4-литровый бензиновый мотор с 305-сильной отдачей.





