Alfa Romeo в течении пяти лет представит пять новинок, о чем рассказали представители компании, анонсируя свои планы.
Alfa Romeo представит семь новинок до конца 2022 года
Так, стало известно, что итальянская марка Alfa Romeo представит семь новинок до конца 2022 года. Среди новых моделей окажется две спортивные новинки.
В частности, производитель готовит суперкар GTV. Эта модель будет представлять собой полноприводной четырехместное купе.
Еще одной спортивной новинкой станет автомобиль Alfa Romeo 8C, который оборудуют гибридной силовой установкой с отдачей 700 л.с.
Разгонятся такой спорткар будет менее чем за три секунды. Помимо этого производитель представит несколько моделей с электрифицированными установками, а вот от дизельных двигателей производитель намерен полностью отказаться.
Кроме этого, модели марки будут оснащены автономными системами второго и третьего уровня.
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