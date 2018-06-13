Alfa Romeo в течении пяти лет представит пять новинок, о чем рассказали представители компании, анонсируя свои планы.

Так, стало известно, что итальянская марка Alfa Romeo представит семь новинок до конца 2022 года. Среди новых моделей окажется две спортивные новинки.

В частности, производитель готовит суперкар GTV. Эта модель будет представлять собой полноприводной четырехместное купе.

Еще одной спортивной новинкой станет автомобиль Alfa Romeo 8C, который оборудуют гибридной силовой установкой с отдачей 700 л.с.

Разгонятся такой спорткар будет менее чем за три секунды. Помимо этого производитель представит несколько моделей с электрифицированными установками, а вот от дизельных двигателей производитель намерен полностью отказаться.

Кроме этого, модели марки будут оснащены автономными системами второго и третьего уровня.