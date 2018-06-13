Житель Твери продает двухместный пикап на базе ВАЗа 1984 года

На сайте объявлений Avito появилось объявление о продаже уникального двухместного пикапа, который создавался на базе вазовской «классики», выпущенной в 1984 году.

Продает такой пикап житель Твери, отмечая, что превращение автомобиля в пикап происходил не на заводе в Тольятти.

Пикап обозначен как ВАЗ-21013 при этом 1,3-литровый двигатель в нем установлен от модели 21011. Грузоподъемность пикапа составляет 400 кг, а его пробег – 36 тысяч километров.

Последнее время пикап принимал участие в мероприятиях и парадах. Продавец оценил свой автомобиль в 375 тысяч рублей.

«Продаю одну из 2 сохранившихся и официально оформленных как ПИКАП ВАЗ 2101!!! Их всего 2 на всю матушку РОССИЮ. При оформлении в ГИБДД оформляется как легковой пикап. Купить копейку и отрезать крышу, и так ездить или поставить на учет сейчас невозможно. Эль копейка. Долгое время использовалась как ВЗТ внутризаводской транспорт на Нижегородском авиационном заводе. Такой транспорт делали из 01 и 02 моделей» — говорится в объявлении.