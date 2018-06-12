Обновление машины

Цель полировки – не только улучшение дизайна авто. На его корпус наносится материал, служащий эффективным щитом от негативного воздействия внешней среды на краску. Полировка авто, не смотря на тот факт, что кажется простой, должна осуществляться профессионалами, тем более цена таких услуг невысокая. Их предлагает техцентр «Сервис-Авто». Обращайтесь в эту компанию, и вы оцените настоящее мастерство!

Для чего осуществляется

С полировкой сталкивается каждый владелец авто, её положительные проявления таковы:

блеск кузова машины. Создаётся впечатление, что авто только что сошло с конвейера;

удаление различных повреждений на корпусе, которые неизменно возникают в процессе эксплуатации;

восстановление эмали;

нанесение слоя, защищающего от выгорания и случайных царапин.

Полировка подразделяется на абразивную и защитную. Каждая имеет особенности. Абразивную полировку проводят только профессионалы. Покраска и шлифовка, осуществляющиеся в рамках этого процесса, требует опыта и сноровки. Цель абразивной полировки авто – удаление глубоких повреждений и придание поверхности кузова ровности. В качестве основного инструмента выступают угловые шлифовальные машины, оснащённые абразивными кругами.

Защитная полировка авто производится с использованием восковых или силиконовых материалов, наносимых на поверхность машины. Они создают надёжный защитный слой, противостоящий преждевременному выгоранию и повреждениям.

Основные условия процесса

Полировка авто проводится вне зоны действия прямых солнечных лучей и ветра. Помещение автомастерской – идеальное место работы. Опытные мастера осуществляют процесс по следующим правилам:

Проведение тщательной мойки машины, удаление сложновыводимых пятен, если они есть. Самые известные примеры таких «экстремальных» загрязнений – смола или краситель. После мойки машину необходимо высушить.

Подготовка оптимальной среды. Помимо солнца, следует избегать высоких температур и влажности. В то же время, когда на термометре ниже +6 °C, работу проводить также нельзя.

Выбор полироля в соответствии с цветом автомобиля.

Нанесение вещества с помощью специальных аппликаторов. Располировка производится мягкой тканью, использование губок с этой целью не рекомендуется.

Полировка отдельными участками, так как используемый состав быстро высыхает. Локальное его нанесение способствует удобной располировке.

Постоянная замена аппликаторов в ходе работы. Это воспрепятствует распространению по поверхности отмерших участков покрытия.

Процесс необходимо начинать с крыши авто и проводить поступательно, опускаясь к кузову. При этом ни в коем случае нельзя наносить полироль обильно. После окрашивания поверхности авто, прежде чем нанести на неё защитный слой лака или другого вещества, необходимо выждать два месяца. Такой период требуется для создания условий полимеризации краски. Если не выждать, а нанести состав сразу, то растворитель, содержащийся в краске, не сможет «выйти» наружу. В результате окрашенная поверхность быстро утратит свой вид.

Техническое обеспечение

Сегодня производители выпускают различные вариации шлифовальных машинок. Независимо от бренда и модели, к инструменту требуется правильный подход – только тогда он станет надёжным помощником.

Во время работы следует соблюдать рекомендации:

не прилагать больших усилий в момент прижимания полировального диска к поверхности. Делать это следует равномерно, скользящими движениями;

не держать рабочий орган шлифмашины под углом. Такое положение создаёт риск образования пятен, с которыми потом придётся бороться отдельно.

движение полировочной машинкой осуществлять в продольном и вертикальном направлениях.

Чтобы предотвратить разбрызгивание полироля, необходимо после нанесения предварительно растереть его выключенной машинкой по обрабатываемому авто. После этого, слегка надавив на смесь, инструмент нужно включать. Когда машинка перестаёт скользить по поверхности, значит, процесс полировки завершён.