Как оказалось 100 единиц скутеров и мотоциклов были ввезены контрабандой из-за чего президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился их уничтожить, причем на месте события он присутствовал лично и проконтролировал уничтожение техники.
Более сотни мотоциклов и скутеров уничтожили на видео
12.06.2018 17:52
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В числе контрабандных мотоциклом оказались и достаточно дорогие экземпляры Triumph, BMW и Harley-Davidson.
По предварительной информации, стоимость уничтоженных мотоциклов составила 660 тысяч долларов.
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