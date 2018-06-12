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Более сотни мотоциклов и скутеров уничтожили на видео

Видео
12.06.2018 17:52
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Как оказалось 100 единиц скутеров и мотоциклов были ввезены контрабандой из-за чего президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился их уничтожить, причем на месте события он присутствовал лично и проконтролировал уничтожение техники.

В числе контрабандных мотоциклом оказались и достаточно дорогие экземпляры Triumph, BMW и Harley-Davidson.

По предварительной информации, стоимость уничтоженных мотоциклов составила 660 тысяч долларов.

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