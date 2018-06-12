Mercedes-Benz и Maserati в КНР отзывают порядка 8 тыс. автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz и итальянский бренд Maserati на территории Китая проведут отзывную кампанию, которая затронет порядка 8 тысяч автомобилей, ввезенных в страну.

Уже с сегодняшнего дня начинается отзыв 7 799 автомобилей GLS и S, которые были выпущены в период с 4 января по 5 июня прошлого года. В этих автомобилях обнаружили дефекты в дверных замках.

Также под отзыв попадают автомобили AMG GT в количестве 25 штук, выпущенных с 28 марта по 28 июля 2017 года. В авто этой модели обнаружили неисправные ремни безопасности.

Итальянская марка начнет отзыв своих авто с 19 июня. В моделях Maserati обнаружили дефект переднего подрамника, а такая проблема может быть в машинах, которые выпустили с 31 июля по 26 октября 2017 года и в период с 1 августа по 12 декабря 2016 года. Всего отзовут 20 автомобилей Maserati.