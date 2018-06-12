Российские аналитики из «Автостат» провели новое исследование, по результатам которого были названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках РФ по итогам продаж в период с января по апрель 2018 года.

В 15 российских городах-миллионниках лидирует в целом шесть моделей авто с пробегом. Так, автомобиль Форд Фокус является самым востребованным сразу в шести городах, а именно в столице России, Северной столице, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Челябинске.

В столицах за отчетный период было реализовано свыше 2,3 тыс. Фокусов, а в других города показатель продаж менее 500 штук.

Toyota Corolla оказалась лидером в Новосибирске, Омске и Красноярске с продажами 806, 530 и 527 экземпляров соответственно. Хэтчбек LADA 2114 востребован на вторичном рынке Казани (404 ед.), Волгограда (276 ед.) и Перми (265 ед.).

В Самаре самой популярной модель с пробегом стала иномарка — Renault Logan (381 ед.). Ростовчане чаще всего покупают подержанный Hyundai Accent (527 ед.), а в Уфе чаще продается Daewoo Nexia с пробегом – 327 проданных ед.