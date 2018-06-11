Новые кроссоверы Daihatsu Terios и Toyota Rush вызвали ажиотажный спрос

Представленный в прошлом году Daihatsu Terios и Toyota Rush в Индонезии оказались настолько популярны, что на них очередь уже в четыре месяца.

Модели являются близнецами, они сменили поколение и стали дороже, но новые опции и более агрессивная внешность сделали эти кроссоверы очень популярными.



Сейчас кроссоверы базируются на заднеприводной платформе, но для них доступен только один мотор это 1,5-литровый бензиновый ДВС с отдачей 105 л.с.

Трансмиссия для кроссоверов предлагается 5-ступенчатая механическая и четырехдиаппазонный автомат. Сейчас Daihatsu Terios и Toyota Rush предлагаются в Индонезии, Таиланде и Филиппинах.



Стоимость моделей в Индонезии в пересчёте на рубли составляет от 1,1 до 1,4 млн.

За такую сумму клиенты в «паркетнике» получат мультимедийную систему с сенсорным экраном, кондиционер и датчики парковки.

В более дорогих версиях уже устанавливают камеры кругового обзора, климат-контроль и кожаный салон.