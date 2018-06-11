В Уфе состоится выставка советских автомобилей‍

Гости смогут не только увидеть отреставрированные советские автомобили, но также и сфотографироваться рядом с ними.

В Уфе 12 июня в 15 часов в парке Якутова пройдет выставка ретро-автомобилей. На этом мероприятии будут представлены известные многим советские авто, которые хорошо знакомы даже за рубежом.

Стоит отметить, что на выставке не только покажут ретро-автомобили, но также и расскажут про их создание и историю.

К примеру, Москвич-400 ранее хотели выпускать в трехдверном варианте, но в итоге до конвейерной линии он добрался в пятидверном кузове.

Также стоит отметить, что 1988 году ГАЗ-14 сняли с производства по указу ЦК КПСС, так как власти тогда решили бороться с привилегиями.