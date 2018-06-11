Составлен ТОП-5 малоизвестных советских грузовиков‍

Эксперты подготовили рейтинг, в который вошли малоизвестные грузовые автомобили, часть из которых ранее создавалась только как опытный образец и так и не дошла до серийного производства.

На первой строчке данного рейтинга оказался большегруз КМЗ-3, который выпустили еще в 1960 году, а с 1959 года они разрабатывались Киевским мотоциклетным заводом. Этот грузовик имел грузоподъемность 500 кг, а в движение его приводил 0,75-литровый двигатель с отдачей 26 л.с.

На второй строчке составленного ТОП-5 оказался МАЗ-7907 с грузоподъемностью 150 тонн и двигателем мощностью 125 л.с.

На третье место эксперты «ВерсияИнфо», определили ЗИС-153, который создавался на базе ЗИС-210 и был оснащен 110-сильным двигателем. Этот грузовик в результате выпустили в количестве всего двух экземпляров.

Четвертая строчка досталась КрАЗ-256Б1-030, а он был создан для работ на Чернобыльской АЭС, причем при его создании использовалась свинцовая защита и установка для фильтрации воздуха.

В пятерку ТОПа пошел грузовик, созданный на базе ЗИЛ-131, который существует в единственном экземпляре.