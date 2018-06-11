ТОП роскошных тюнинговых авто времен СССР возглавил «Москвич-Мустанг»‍

Советские автомобили сейчас на вторичном рынке можно купить за очень низкую стоимость, поэтому в России они очень часто приобретаются для кастомного тюнинга.

Из старых авто часто делают уникальные автомобили, которые порой изменяются до неузнаваемости. Среди таковых «Москвич-Мустанг».

Он после работы мастеров стал больше похож на американскую модель, чем на старый советский классический Москвич.

Также стоит вспомнить ИЖ-2715, который является пикапом, но его до сих пор переделывают для различных целей.

Также специалисты pokatim в свой рейтинг включили гоночную «Волгу» и ГАЗ-24 кабриолет. На последнем месте оказался ВАЗ-2102 из которого сделали лоурайдер.