Опубликованы первые фото Mercedes-Benz CLA нового поколения

Специалисты немецкой компании Mercedes-Benz вывели на тестирование нового поколение своего кроссовера CLA. Автомобиль в камуфляже уже заметили на тестах, а фото были опубликован в Сети.

Сейчас известно, что новая генерация модели может появится на рынке уже в следующем году, при этом она будет позиционироваться как автомобиль 2020 модельного года.

Дизайн нового Mercedes-Benz CLA будет выполнен в стилистике нового А-класса. В основе CLA будет платформа от последнего, а салон его будет более роскошным.

Моторная гамма будет представлена несколькими силовыми установками с четырьмя цилиндрами, самый мощный из которых выдаст 400 л.с.