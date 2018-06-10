Выбираем автомобиль

Пожалуй, традиционным способом покупки машины является следующая последовательность действий: вы советуетесь с друзьями и родственниками, собираете деньги и начинаете объезд салонов, в которых вас ждут опытные продавцы. Но их первостепенная задача — не осчастливить вас, а продать вам одну из машин, которые стоят на площадке. Вопрос о том, подходит это авто лично вам или нет, находится вне компетенций салона. Существует более детальный и продуманный способ выбора транспортного средства.

Назначение

Прежде, чем начать объезжать салоны, нужно понять (и обязательно записать), для чего вам нужен автомобиль.

Составьте список и отметьте в нем все, что, вам потребуется:

ежедневные поездки на работу;

поездки по выходным за город для спорта или шашлыков;

подвозить детей утром в школу, а вечером — на секции или кружки;

шоппинг;

строительство загородного дома;

суровая внедорожная езда;

путешествия;

и много других надобностей, о которых вы знаете сами.

Это поможет вам выбрать класс машины: большой седан, компактный хэтчбэк, минивэн, кроссовер, пикап, рамный джип и т. д.

Планируемый срок использования

Прикиньте, сколько лет должен прослужить ваш железный конь, прежде чем у вас появится желание и возможность обновить его. Не стоит также брать кредит на срок, больший срока использования. Учитывайте, что продать кредитное авто сложнее.

Сколько вы сможете потратить

Здесь важно оценить не только стоимость покупки, но и совокупную стоимость владения за время эксплуатации. Можно купить подержанную машину подешевле, но каждый месяц тратиться на повышенный расход топлива и постоянные поездки в сервис.

Если вы берете кредит, оцените, какую сумму ежемесячных взносов вы сможете выплачивать без ущерба для личного или семейного бюджета, добавьте ее к ежемесячным тратам на топливо, омывающую жидкость, мойку и техобслуживание.

Лист желаний

А теперь можно заполнять лист (а точнее, таблицу) желаний.

В первой колонке запишите модели авто, которые вам в принципе нравятся, во второй — цену, в третьей -ежемесячные траты, в четвертой — стоимость владения, скажем, за три года.

Далее, добавьте по колонке для каждого из назначений, актуальных для вас и поставьте плюсики для тех машин, которые подходят к тому или иному назначению.

Потом примените сформулированные вами финансовые ограничения и сожалением вычеркните те машины, которые вам пока не по карману. Возможно, вам даже придется понизить класс планируемой покупки или отказаться от не самых важных назначений.

Из оставшегося списка выбирайте ту модель, которая вам лично по душе, созванивайтесь с продавцами, банками, выкупами автомобилей.

И удачной вам покупки!