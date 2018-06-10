Названы самые популярные авто с пробегом на рынке Сибири и ДВФО

Аналитики агентства «Автостат» подготовили рейтинг лидеров по продажам на вторичном рынке автомобилей в Сибири и на Дальнем Востоке. ТОП был составлен на основе данных по продажам за первые четыре месяца этого года.

Так, в Сибири объём рынка автомобилей с пробегом за отчетный период составил 227,7 тыс. авто, а это на 4% больше. Самыми востребованными автомобилями стали Toyota Corolla (12 тыс. шт., -3%), Toyota Camry (6,3 тыс. ед.; -4%), LADA 2107 (5,2 тыс. ед.; -10%), LADA 4×4 (4,5 тыс. ед.; -12%) и LADA 2114 (3,5 тыс. ед.; -12%).

На рынке ДВФО в период январь-апрель 2018 года было продано 86,5 тысяч подержанных автомобилей. Чаще всего в этом регионе продаются автомобили модели Toyota Corolla, которая была подана в количестве 5,8 тыс. штук, что на 2% меньше.

На втором месте оказался Toyota Prius (3,8 тыс. шт.; +50%), а в тройку лидеров вошел Honda Fit (2,6 тыс. шт.). В первой пятерке оказались: Toyota Mark (2,2 тыс. ед.; -18%) и Toyota Vitz (1,9 тыс. ед.; +8%).