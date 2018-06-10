Changan откроет новый завод электромобилей в Узбекистане

Китайский автопроизводитель намерен построить на территории Узбекистана новый завод, на котором будет осуществляться производство автомобилей с электрическими силовыми установками.

Возможность строительства новой производственной площадки Changan обсудила с Министерством инновационного развития республики.

Министр развития в свою очередь выразил готовность продвигать такой проект и оказывать всяческую поддержку.

Предварительный объём инвестиций составит 15-20 миллионов долларов. Кроме этого, новый завод позволит создать 100-150 рабочих мест.