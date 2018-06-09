Президентский лимузин Aurus «Кортеж» получил грузовые шины‍

Новый президентский лимузин Aurus уже неоднократно появлялся перед журналистами и просто прохожими, и уже ни для кого не секрет, что в автомобиле установлены покрышки «КАМА».

На самом деле многие технические характеристики лимузина остаются засекреченными, но благодаря замдиректору по маркетингу ТД «КАМА» Андрею Бутону стали известны некоторые данные про покрышки автомобиля.

Оказывается в лимузине установлены колеса цельнометаллокордовой конструкции, а такая конструкция покрышек применяется при производстве шин для грузовиков, за счет чего они являются выносливыми и выдерживают большую нагрузку, что и необходимо для бронированного лимузина.

В Aurus установили шины KAMA 255/55 R20C, которые обладают индексом скорости Т (до 190 км/ч). Второй известный показатель покрышек это нагрузка и одно колесо лимузина способно выдержать до 1900 кг.