Названы самые популярные модели на вторичном рынке Северного Кавказа

В период январь-апрель в этом регионе было продано 110 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше чем годом ранее.

Аналитики отметили, что в Северо-Кавказском регионе самый высокий показатель роста продаж на вторичном рынке среди других российских регионов.

Больше всего на Кавказе покупают отечественные модели. Лидером вторичного рынка в отчетный период стала LADA Priora.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 13,8 тыс. единиц (+12%). Второе место занимает LADA 2114 – 6,4 тыс. ед. (+4%), третью строчку занял седан LADA Granta – 4,9 тыс. ед. (+24%).

Последние два места достались седанам LADA 2107 и LADA 2110. В отчётный период их продали в количестве 4,5 тыс. ед. (-6%) и 4,1 тыс. ед. (+4%) соответственно.