Porsche представил юбилейный 500-сильный спорткар 911 Speedster‍

Компания Porsche показала свой новый концептуальный автомобиль 911 Speedst, который посвящен 70-летию с момента как немецкая марка стала выпускать спортивные автомобили.

В основе 911 Speedster лежит тележка от 911 GT3, а вот кузов концептуального спорткара позаимствован у 911 Carrera 4 Cabriolet.

«Сердцем» 911 Speedster стал рядный шестицилиндровый мотор мощностью 500 лошадиных сил. Еего объём составляет четыре литра.

Пару мотору составляет шестиступенчатая механическая трансмиссия. В концепте большое количество элементов кузова выполнены из карбона.

Из этого композитного материала выполнены каркасы сидений, крышка моторного и багажного отсека, а также крылья.

Для снижения массы разработчики решили не стали устанавливать в модель климатическую установку и мультимедийную систему.

Стоит обратить внимание на раскраску Porsche 911 Speedster, которая очень сильно похожа на ту, что использовали в гоночных автомобилях марки в 1950-х. Станет ли концепт серийным пока неизвестно.