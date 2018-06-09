Необходимость арендовать автобус возникает у многих людей. Организаторы экскурсий и паломнических туров, школьные учителя, молодожены иногда вынуждены искать компании, которые готовы предоставить транспорт для больших групп людей.

Общие принципы выбора компании

Аренда автобуса в СПб – очень популярный вид бизнеса. Недостатка в предложениях нет. Но есть нюансы, которые важно учесть при подборе правильной компании.

Собственный автопарк. Среди всего шквала анонсов стоит выбрать те, которые дают компании с собственным парком автомобилей. Тогда не придется переплачивать посредникам.

Возможность оплаты по безналичному расчету. Некоторые фирмы специализируются на работе с молодоженами или с родственниками умерших людей, которые заказывают транспорт до кладбища. То есть с физическими лицами. Они рассчитывают на оплату наличными средствами. Корпоративным клиентам это может быть накладно.

Список дополнительных услуг. Одни предприятия включают украшение автобуса для свадьбы в цену, другим надо платить за это дополнительно. В туристическом секторе можно заказать автобус с гидом, в том числе, с таким, который знает иностранные языки. Если нужны специфические услуги, стоит поискать, кто их оказывает.

Компании со своим автопарком удобны еще и тем, что если не набирается пассажиров на два автобуса, второе заказанное транспортное средство может быть минивэном или микроавтобусом.

Нюансы в выборе подрядчика

Даже самые экзотические потребности клиентов могут быть выполнены. Компании практикуют индивидуальный подход к организации поездок. А у некоторых уже есть необычные предложения.

Международные перевозки. Санкт-Петербург – город, находящийся на границе с рядом популярных у туристов стран. В городе работает немало фирм, в которых можно арендовать автобусы для заграничных поездок. Особым спросом пользуются туры в Эстонию, Финляндию.

Междугородние перевозки. Этот вид услуг предлагают многие компании. Загородная свадьба или паломнический тур по соседним городам не станут проблемой.

Наличие интернета в салоне. Крупные фирмы предлагают туристам бесплатный беспроводный интернет в пути.

Ценовое разнообразие. Стоимость аренды автобуса у одних фирм указана от 350 рублей в час, у других – от 900 рублей в час. Тут важно изучить, что включено в поездку. Будут ли бесплатными периоды ожидания? Надо ли оплатить время в пути до места подачи?

Транспортная индустрия северной столицы так хорошо развита, что самые взыскательные организаторы путешествий могут найти решения своих задач. А если их и нет, не нужно бояться попросить разработать индивидуальное предложение. Многие фирмы предлагают такие услуги.