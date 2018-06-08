Чем радует KIA STONIC?

За последнее десятилетие популярность корейских машин в несколько раз. Огромным успехом у покупателей пользуются кроссоверы, седаны, машины в кузове универсал, произведенные в Корее. Существует даже такое понятие, как «корейская волна». Появилось это словосочетание впервые на западе. Рачительные иностранцы заметили, что корейская техника, автопром, бытовая техника стала более технологичной, удобной, практичной в процессе использования.

Особенно это касается автомобилей, которые, в буквальном смысле слова, сегодня напичканы электроникой. Корейские транспортные средства эргономичные и очень интересные снаружи. У них:

эстетичный обтекаемый кузов,

интересная оптика,

рациональное решение обвеса.

Изнутри машины дополнены великолепным удобным салоном. Само транспортное средство обеспечено качественным штатным головным устройством, дополнено мощной электроникой, добавляющей удобства в процессе передвижения.

Кроссовер KIA STONIC — доступная роскошь

Это машина представляет собой интересный компактный кроссовер, представленный в сегменте B-SUV. Сегодня такую марку авто представляет автоцентр https://avtocentr.com.ua/ на Столичном шоссе в Киеве предлагает интересные комплектации по адекватным ценам для покупателей.

Данная марка автомобиля хорошо узнаваема. У неё уникальная решётка радиатора, которая оформлена в фирменной стилистике бренда КИА, которую иногда называют «улыбка тигра». Кроме того, транспортное средство имеет прекрасные ходовые характеристики, великолепный дизайн интерьера и экстерьера. Эта модель идеально подойдет для городских жителей и любителей природы, которые регулярно выезжают в лес, на пикник, на дачу. Естественно, эта машина является идеальным решением для людей, которые живут в загородном коттедже, но ежедневно вынуждены ездить на работу в мегаполис.

STONIC — безопасность обеспечена!

У данной модификации корейского кроссовера великолепные эксплуатационные характеристики, а также хорошие характеристики безопасности. Здесь есть всё самое необходимое, например,

набор аэрбегов, иммобилайзер, система Эра ГЛОНАСС, TCS, круиз-контроль, качественные ремни безопасности, функциональные крепления для детских кресел, камера заднего вида.

Присутствует много других гаджетов, обеспечивающих максимальную безопасность как для водителя, так и для пассажиров.

Марка STONIC достаточно интересная, имеет экономичный расход топлива несмотря на большие габариты. Это идеальное решение для любителей безопасной, но в тоже время комфортной езды на авто.