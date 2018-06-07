Владельцы внедорожников нашли решение проблемы дорогого топлива‍

Ситуация с повышением цен на топливо привела к тому, что владельцы мощных кроссоверов и внедорожников вынуждены переходить на газ.

Согласно опросу проведенному ГК «АвтоСпецЦентр», 5% владельцев внедорожников с моторами объёмом свыше 3 литров и расходом топлива свыше 13 литров на 100 км к осени намерены перевести свои машины на газ. Еще 22% респондентов сейчас рассматривают вариант перехода на газ.

Стоит отметить, что за последние пять лет количество автомобилей, работающих на природном газе увеличилось на 69%.

Также за этот период почти в два раза выросло количество газозаправочных станций.

Газомоторное топливо внедорожникам с большим объёмом мотора даст очень большую экономию, при этом сейчас при регистрации переоборудованного авто в ГИБДД есть некоторые сложности, связанные с отсутствием нужных регламентов, упрощающих процедуру постановки на учет.