Ситуация с повышением цен на топливо привела к тому, что владельцы мощных кроссоверов и внедорожников вынуждены переходить на газ.
Владельцы внедорожников нашли решение проблемы дорогого топлива
07.06.2018 14:41
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Согласно опросу проведенному ГК «АвтоСпецЦентр», 5% владельцев внедорожников с моторами объёмом свыше 3 литров и расходом топлива свыше 13 литров на 100 км к осени намерены перевести свои машины на газ. Еще 22% респондентов сейчас рассматривают вариант перехода на газ.
Стоит отметить, что за последние пять лет количество автомобилей, работающих на природном газе увеличилось на 69%.
Также за этот период почти в два раза выросло количество газозаправочных станций.
Газомоторное топливо внедорожникам с большим объёмом мотора даст очень большую экономию, при этом сейчас при регистрации переоборудованного авто в ГИБДД есть некоторые сложности, связанные с отсутствием нужных регламентов, упрощающих процедуру постановки на учет.
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