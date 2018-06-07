Jeep официально представила обновленный внедорожник Renegade

Jeep обновила свой самый маленький кроссовер Renegade, предназначенный для европейского рынка. Внешних изменений в кроссовере не очень много, но появилась новая оптика, изменённая радиаторная решетка и слегка изменённый бампер, а сзади обновленные фонари.

Основное изменение в Renegade произошло под капотом, ведь кроссовер теперь будут оснащать новым трехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1,0-литр, мощность которого составляет 120 л.с.

Также для кроссовера еще будет доступен 1,3-литровый турбомотор с отдачей 150 или 180 л.с. Салон рестайлингового Renegade пока не показали, но ожидается что в нем появится обновленная мультимедийная система с экраном 5 или 6,5 дюйма.



В России Jeep Renegade сейчас предлагается с 110-сильным 1,6-литровым мотором или 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 или 170 л.с.

Также есть версия с 2,4-литровым мотором мощностью 175 лошадиных сил. Базовая комплектация «паркетника» оценивается в 1 325 000 рублей.