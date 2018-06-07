Правильная обкатка шипованной резины

Для увеличения управляемости автомобиля в сложных дорожных условиях в конструкции зимней шины предусмотрено наличие шипов. При движении стальной или алюминиевый шип с сердцевиной из сплава углерода и вольфрама под давлением веса транспортного средства вдавливается в укатанный снег или лед, тем самым повышая сцепление колес с дорожным полотном. Совместная работа всех слоев резиновой смеси и расположенных в ее теле шипов напрямую влияет на безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения. Чтобы повысить эффективность, надежность и продолжительность функционирования новой шипованной зимней резины требуется ее обкатать после установки на автомобиль.

Особенности конструкции

Каждый производитель зимних покрышек с шипами применяет собственную технологию при изготовлении, использует резиновую смесь определенного состава и конструкцию самого шипа. Купить шины для зимней эксплуатации можно любого бренда, но обязательная первоначальная обкатка необходима для всех видов и марок.

Шипы в шине закреплены таким образом, чтобы сохранять подвижность при движении по различным видам дорожного покрытия. При контакте протектора с асфальтом иглы под давлением автомобиля вдавливаются в тело шины, а при прохождении снега или льда выдвигаются наружу, восстанавливая свой вылет. Крепление шипов в покрышке производится при помощи давления, при этом раздвигается верхний слой протектора и на определенную глубину вставляется игла. В новых, еще не подвергшихся эксплуатации шинах, шип находится в закрепленном, промежуточном состоянии, а в рабочее состояние его переводит воздействие различных факторов, возникающих только во время движения автомобиля. Только после определенного пробега шипы в протекторе принимают оптимальное положение, препятствующее их удалению, перекосу и неэффективной работе. Поэтому очень важно, после того как куплена резина, провести плавную и щадящую обкатку, избегая при этом экстремального режима вождения, который приведет к возникновению пиковых нагрузок на шины.

Правила обкатки

Соблюдение ряда простых правил при обкатке новых зимних шин с шипами поможет значительно повысить безопасность всех участников движения:

обязательно выполнить балансировку шин после их монтажа на диски;

на протяжении 400-600 км пробега ограничить скорость автомобиля до 60-70 км/ч;

избегать резких маневров в виде поворотов, перестроения, торможения;

исключить резкий старт с места, особенно с пробуксовкой колес;

покупать шины следует одной модели на все колеса, особенно это касается автомобилей с полным приводом;

выбирать по возможности для движения приемлемое по качеству и состоянию дорожное полотно;

начинать обкатку лучше всего при положительной температуре;

после проведения процесса вновь провести балансировку колес;

не экономить при покупке и выбирать шины известных производителей, качество которых проверено временем.

Купить шины R 15 с шипами или другого радиуса от различных производителей возможно в магазине «Шинторг». Менеджеры с большим опытом дадут профессиональные советы по подбору модели зимних шин и проведению обкатки, согласно рекомендациям изготовителя.