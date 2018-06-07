Дрифтовую «ЖИГАЦАРЬ» с 610-сильным мотором продают за 10 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений «Юла» продают спортивный ВАЗ-2105 с 610- сильным мотором, за который просят 10 млн рублей.

Выставленный на продажу автомобиль является дрифт-болидом Фёдора Воробьёва. Его создали еще 10 лет назад и модель в свое время носила очень громкое название «ЖИГАЦАРЬ» .

Под капотом модели располагается 3,0-литровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 610 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 800 Нм.

Этот автомобиль занял шестое место в Российской дрифт-серии, а за ее рулем находился Воробьёв. Сейчас обладателем столько мощного дрифт-болида может стать любой, кто готов расстаться с 10 млн рублей.

Стоит отметить, что за такую сумму сейчас в России можно купить премиальный автомобиль или даже спорткар, к примеру, Porsche 911 GT3 или Nissan GT-R.

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