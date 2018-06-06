Volkswagen увеличила продажи автомобилей в РФ на 27% по итогам мая

Российское подразделение немецкой компании объявило о результатах продаж своих автомобилей по итогам прошлого месяца.

Согласно этим данным, Volkswagen увеличила продажи автомобилей в РФ на 27% до 9 025 проданных единиц.

За период с начала года компании в России удалось продать 39 224 автомобиля, что на 21,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Самой востребованной моделью марки все также остается седан Polo, реализованный в количестве 5 257 штук, что на 34% больше.

На втором месте по объёму продаж оказался Volkswagen Tiguan. Его продажи в мае составили 2 719 экземпляров, что на 26% больше.

Внедорожник Teramont, который в апреле стал доступен для покупки в России разошелся тиражом в количестве 130 штук.