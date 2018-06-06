Специалисты компании Kia проводят тестирования спортивной версии нового Kia Ceed . Новинка получит название Kia Ceed GT и будет позиционироваться как модель 2019 года.

По предварительным данным спортивную модификацию производитель представит в рамках Женевского автосалона в марте будущего года.

Сейчас новую Kia Ceed GT 2019 заметили во время тестовых испытаний, причем кузов автомобиля не несет на себе огромного количества камуфляжа.

Модель получит массивные колесные диски, новую выхлопную систему, увеличенные воздухозаборники и спойлер.

В движение Kia Ceed GT будет приводится 1,6-литровым турбированным бензиновыми мотором, мощность которого составит 200 л.с.