Власти Германии обязали Audi отозвать 60 тыс. дизельных A6 и A7

Немецкой компании Федеральное автомобильное ведомство Германии предписало провести отзывную кампанию, которая затронет 60 тысяч автомобилей, оснащённых дизельной силовой установкой.

В ведомстве сообщили, что Audi обязана отозвать свои автомобили в связи с вероятностью проблем в системе замера выбросов.

Уточняется, что 33 тысячи автомобилей, в которых могут быть установлены не соответствующие экологическим стандартам дизельные моторы, были реализованы в Германии, а остальные за пределами страны.

При этом в первую очередь идет о моделях A6 и A7, оснащенных трехлитровыми двигателями.

Компанию подозревают в том, что она использовала специальное программное обеспечение, которое на тестовом стенде занижало реальные показатели выброса вредных веществ.