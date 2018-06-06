Британская компания McLaren в Сети распространила тизерное изображение, анонсировав презентацию экстремальной версии суперкара 570S.
McLaren тизером анонсировала экстремальную версию суперкара 570S
06.06.2018 18:42
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«Заряженная» версия McLaren 570S пполучит более агрессивную внешность, новые аэродинамические элементы, а также 600-сильный двигатель.
У автомобиля будет агрессивный аэродинамический обвес, а также новая выхлопная система. В движение экстремальный вариант суперкара будет приводится 3,8-литровым двигателем твин-турбо V8, мощность которого составит 600 л.с., в то время как в обычной версии модели отдача мотора составляет 570 л.с.
В паре с силовой установкой будет работать семискоростная роботизированная коробка передач. Предполагается, что название для «заряженной» версии будет 570LT, а ее тираж будет ограничен 500 экземплярами.
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