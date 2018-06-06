McLaren тизером анонсировала экстремальную версию суперкара 570S

«Заряженная» версия McLaren 570S пполучит более агрессивную внешность, новые аэродинамические элементы, а также 600-сильный двигатель.

У автомобиля будет агрессивный аэродинамический обвес, а также новая выхлопная система. В движение экстремальный вариант суперкара будет приводится 3,8-литровым двигателем твин-турбо V8, мощность которого составит 600 л.с., в то время как в обычной версии модели отдача мотора составляет 570 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать семискоростная роботизированная коробка передач. Предполагается, что название для «заряженной» версии будет 570LT, а ее тираж будет ограничен 500 экземплярами.