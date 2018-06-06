Мотор Ferrari в третий раз стал лучшим в конкурсе «Двигатель года»‍

3,9-литровый V8 ДВС марки Ferrari третий раз подряд стал лучшим двигателем. Он в рейтинге заработал 486 баллов, тем самым на 288 баллов опередив своего ближайшего конкурента от компании Porsche.

На ежегодном конкурсе «Международный двигатель года» комиссия снова отдала все свои голоса ДВС, который устанавливается на Ferrari 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista.

3.9 V8 способен выдать 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Второе место в рейтинге досталось турбированному мотору от Porsche, который устанавливают в популярные спорткары 911.

В категории лучшие новые моторы победителем стал 6.5 V12 от компании Ferrari, который выдает 800 л.с. В Ferrari 812 Superfast за счет этого ДВС автомобиль способен ускорится от о до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Победителем в категории ДВС до одного литра стал мотор от концерна Volkswagen. Его сейчас устанавливают на большое количество моделей концерна, среди которых есть Golf, Up, Polo и T-Roc.

Лучшим двигателем среди силовых установок объёмом от 1 до 1,4 л стал 1,2-литровый агрегат от PSA Peugeot Citroen.

Также комиссия лучшими двигателями 2018 года признала 1,5-литровый бензиновый мотор, который устанавливают в гибридной силовой установке BMW i8 и i8 Roadster.

Лучшим в категории от 1,8 до 2,0 л стал 2,0-литровый оппозитный мотор Porsche, который можно встретить в Cayman и Boxster.

Среди 2,0- 2,5-литровых моторов победителем стал 2,5-литровый ДВС от Audi, а его можно встретить в моделях TT RS, RS3 и RS Q3.

Лучшие электрические моторы устанавливаются на электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3.