3,9-литровый V8 ДВС марки Ferrari третий раз подряд стал лучшим двигателем. Он в рейтинге заработал 486 баллов, тем самым на 288 баллов опередив своего ближайшего конкурента от компании Porsche.
Мотор Ferrari в третий раз стал лучшим в конкурсе «Двигатель года»
На ежегодном конкурсе «Международный двигатель года» комиссия снова отдала все свои голоса ДВС, который устанавливается на Ferrari 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista.
3.9 V8 способен выдать 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Второе место в рейтинге досталось турбированному мотору от Porsche, который устанавливают в популярные спорткары 911.
В категории лучшие новые моторы победителем стал 6.5 V12 от компании Ferrari, который выдает 800 л.с. В Ferrari 812 Superfast за счет этого ДВС автомобиль способен ускорится от о до 100 км/ч за 2,9 секунды.
Победителем в категории ДВС до одного литра стал мотор от концерна Volkswagen. Его сейчас устанавливают на большое количество моделей концерна, среди которых есть Golf, Up, Polo и T-Roc.
Лучшим двигателем среди силовых установок объёмом от 1 до 1,4 л стал 1,2-литровый агрегат от PSA Peugeot Citroen.
Также комиссия лучшими двигателями 2018 года признала 1,5-литровый бензиновый мотор, который устанавливают в гибридной силовой установке BMW i8 и i8 Roadster.
Лучшим в категории от 1,8 до 2,0 л стал 2,0-литровый оппозитный мотор Porsche, который можно встретить в Cayman и Boxster.
Среди 2,0- 2,5-литровых моторов победителем стал 2,5-литровый ДВС от Audi, а его можно встретить в моделях TT RS, RS3 и RS Q3.
Лучшие электрические моторы устанавливаются на электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3.