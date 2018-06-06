Продажи новых автомобилей на рынке РФ в мае выросли на 18%‍

В России за прошлый месяц было продано 147 525 новых автомобилей. По данным АЕБ, это на 18% больше чем годом ранее.

Согласно аналитическим данным за пять месяцев 2018 года в стране было реализовано 692 870 автомобилей, а в сравнении с прошлым годом это на 20% больше.

Лидером автомобильного рынка России по-прежнему остается отечественная марка Lada. В мае было продано 28 654 ед. (+14%).

Второе место удерживает компания KIA, на автомобилях которой остановил свой выбор 19 561 россинин (+29%).

Третье место в рейтинге досталось еще одной корейской марке – Hyundai, продажи которой составили 15 859 ед. (+33%).

Далее по списку следует:

Renault – 12 128 ед. (+11%)

Volkswagen – 9 025 ед. (+27%).

Toyota – 8 616 ед. (+9%)

Skoda – 5 973 ед. (+20%)

Nissan – 5 941 ед. (+3%)

ГАЗ – 4 675 (+7%)

Ford – 3 701 ед. (-6%).

В АЕБ отметили, что в 2018 году продажи легковых автомобилей вырастут на 10% и достигнут 1,75 млн автомобилей.