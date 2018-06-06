Техническое оснащение гарантирует продуктивность работы

Трактор является универсальной машиной. Ему присущи манёвренность, проходимость, он обладает неплохой скоростью и легко управляется. В то же время он может быть ещё функциональнее при соответствующем техническом оснащении. О том, как этого добиться, вы узнаете по ссылке https://smolmash.ru/product/navesnoe-oborudovanie-na-traktor/. Там рассказывается о вспомогательном оборудовании, эффективно используемом на различных типах машин, делая их производительнее.

Как расширить возможности спецтехники

Тракторы различных моделей оснащаются прицепным или навесным оборудованием. В его группу входят:

заливщики швов;

регенераторы бетона;

парковые пылесосы;

ямокопатели;

асфальторезы;

поливомоечные и пескоразбрасывающие системы;

подъёмники;

роторные косилки;

краны.

Устройства от лучших российских и мировых производителей реализуются на заводе «Смоленские машины». Компания занимается производством спецтехники более десяти лет, наращивает объёмы выпускаемой продукции и клиентскую базу, внедряет новейшие инженерные разработки.

Лучшие предложения

Среди навесного оборудования очень эффективным является гидравлический кран-манипулятор ДЭМ-151. Он совмещается с трактором «Беларус», оснащён полноповоротной стрелой и крюком с тросовой поддержкой. Среди его характерных преимуществ:

простая конструкция, что упрощает монтаж и обслуживание, уменьшает износ узлов;

плавное, вертикальное опускание груза;

поочерёдное выдвижение секций. Это позволяет максимально эффективно использовать рабочий «орган»;

возможность поднимать груз из-за препятствий и находящийся в углублении (колодцы, тоннели, котлованы).

Кран-манипулятор изготавливается японской компанией Furukawa – одним из передовых производителей спецтехники. Рама сделана из высококачественной стали, способна выдерживать большие нагрузки и перепады температур.

Положительные отзывы завоевало прицепное специальное оборудование от «Смолмаш». К такому относится парковый пылесос ППН-320. Он устанавливается на тракторы класса 0,6. Имеет довольно длинный всасывающий шланг до 10000 миллиметров. Угол поворота – 360 градусов, что позволяет охватить как можно больше территории. При этом вес машины составляет всего 120 кг, и это значительно упрощает транспортировку.

Установка регенерации бетона позволяет строительным компаниям организовать выездной рабочий участок. Используется в ремонте дорожного покрытия как устройство, в котором осуществляется переработка асфальта. Чаще всего используется в комплексе с заливщиком. Подробнее об ассортименте спецтехники «Смолмаш» можно прочитать на сайте компании.

Гарантия качества

Завод «Смоленские машины» имеет современные мощности и налаженное производство. Предприятие включает следующие участки:

заготовительный;

слесарный;

производственный;

токарно-фрезерный;

сварочный;

дробеструйной обработки;

малярный.

На каждом этапе производства действует контроль качества. На предприятии также осуществляется переоборудование техники.

Компания предоставляет услуги сервисных бригад. Они при необходимости осуществляют техническое обслуживание. Предоставляются консультации по подбору спецтехники. Постоянно проводится мониторинг отзывов, берутся во внимание пожелания постоянных клиентов. Таким образом улучшается производство.