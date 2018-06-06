Во вторник прошло ежегодное собрание акционеров компании Tesla. Ранее ходили слухи о возможном увольнении главы американской компании Илона Маска, но он все также остался при своей должности.

При этом акционеры выступили против его предложения о реорганизации в компании, о которой Маск объявил в середине прошлого месяца, направив письмо.

Акционеры компании Tesla не поддержали Илона Маска в этом вопросе. Кроме этого, акционеры переизбрали трех директоров компании.

Говоря о реорганизации, то Илон Маск намеревался усовершенствовать структуру управления, которая должна позволить улучшить взаимодействие отделов.

Тогда же предлагалось устранит деятельность, которая не является важной для конечного успеха. По результатам собрания акционеров это предложение отклонили.

Помимо этого Илон Маск на собрании заявил, что до конца этого месяца объёмы производства Model 3 выйдут до 5 тысяч в неделю.

На фоне такого заявления акции американской компании выросли на 1%. Стоит также отметить и тот факт, что в связи с длительным выходом компании на полноценное производство Model 3, многие клиенты стали отказываться от электроседана, который они заказали, внеся денежную сумму.