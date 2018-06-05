Автомобильный торговый центр «Москва» — широчайший выбор автомобилей с пробегом.

Собираясь покупать машину с пробегом, обязательно загляните в автомобильный торговый центр «Москва» на Каширке. Вас непременно удивит огромный ассортимент – более трех тысяч машин собрано под одной крышей. Здесь представлены практически все марки и модификации, то есть найти модель по вкусу будет намного легче, чем при визите в любой другой автосалон. Ярусная презентация автомобилей позволяет с удобством рассмотреть каждый представленный вариант, а менеджеры салонов ответят на любые интересующие вопросы.

Но широта ассортимента – это далеко не все плюсы АТЦ «Москва». В качестве значимых преимуществ можно назвать и другие особенности.

Все услуги в одном месте

Торговый центр «Москва» включает полный комплекс услуг для автолюбителей, делая процедуру выбора транспортного средства удивительно быстрой и простой. Помимо автосалонов на территории АТЦ расположены:

станции технического обслуживания и диагностики, укомплектованные всем необходимым оборудованием для техосмотра и обслуживания любого автомобиля;

магазины автозапчастей и аксессуаров. Выбор магазинов и ассортимент комплектующих настолько велик, что без труда можно найти любую деталь;

ателье автотюнинга;

автомойки;

офисы банков, страховых и кредитных организаций;

нотариусы;

кафе и закусочные.

Именно в таких условиях покупатели имеют редкую возможность пройти все этапы приобретения автомобиля в одном месте, а часто – и за один день.

Бесплатная сервисная зона – уникальное предложение АТЦ «Москва»

Это особая услуга, которая недоступна ни в каких других автосалонах. Это специально оборудованная площадка, на которой каждый покупатель может самостоятельно провести технический осмотр понравившегося ему автомобиля. Здесь есть возможность проверить машину полностью – кузов, подвеску, двигатель — собственными силами. Также есть возможность пригласить проверенного специалиста и доверить осмотр ему. Выбирая автомобиль с пробегом, важно уделить его техническому состоянию особое внимание, ведь в процессе эксплуатации определенные элементы неизбежно подвергаются износу. Только проведя диагностику машины, можно окончательно решить, подходит она вам или нет. Сервисная зона предоставляется покупателям совершенно бесплатно и помогает сэкономить деньги на техосмотре.

Предпродажная подготовка автомобиля в АТЦ «Москва»

Все подержанные автомобили, поступающие в торговый центр, проходят тщательную проверку, которая помогает отсеивать модели, требующие ремонта и находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

После того как машина прошла проверку, она подвергается комплексной предпродажной подготовке – мойке, химчистке и полировке. И только потом чистый и опрятный автомобиль попадает на витрину. А это значит, что, подбирая машину в АТЦ, можно быть уверенным, что все представленные образцы находятся практически в идеальном состоянии и полностью готовы к использованию. При личном выборе вы можете осуществить проверку понравившейся модели на СТО или в бесплатной сервисной зоне, это поможет составить наиболее точное представление о выбранном автомобиле и его технических характеристиках.

Стоит ли упоминать, что, приобретая машину с рук, всегда есть риск не заметить серьезных технических проблем и совершить покупку, которой потребуется дополнительный ремонт. Обращаясь в автосалон, данный риск снижается до нуля.

Проверка юридической чистоты автомобилей.

Все модели, представленные в АТЦ «Москва», проходят строгую оценку юридических параметров. Сертифицированные эксперты-криминалисты, работающие в центре, проводят оценку машин с пробегом, проверяя их предыдущих владельцев, полную документацию и факты нахождения в розыске, угоне или залоге, а также таможенный статус. Если авто было ввезено из-за границы, то в его паспорте транспортного средства (ПТС) должна присутствовать запись об отсутствии таможенных ограничений. Только после оценки всех возможных рисков и отягощений автомобиль выставляется на продажу. Каждая машина имеет полный пакет документов, есть возможность запросить копию ПТС у менеджеров автосалона или обратившись в администрацию АТЦ «Москва» на 0 этаже. Покупая машину здесь, можно быть уверенным, что она имеет чистую историю и не преподнесет неприятных сюрпризов после приобретения.

Возможность совершить пробную поездку (тест-драйв) на любом автомобиле.

Тестовая поездка на выбранной машине – немаловажный этап покупки. Ведь только она поможет определить, комфортен ли салон, удобно ли находиться внутри и подходят ли ходовые характеристики вашему стилю вождения. Без тест-драйва всегда есть риск приобрести кота в мешке, даже если все остальное в автомобиле вас устраивает. АТЦ «Москва» советует своим покупателям не пренебрегать этой услугой, тем более она совершенно бесплатна и доступна во всех автосалонах.

Регистрация и постановка на учет непосредственно в АТЦ «Москва».

После приобретения автомобиля в одном из салонов можно тут же оформить заявку на его регистрацию в ГИБДД. Это невероятно удобно тем, что вам уже не нужно будет специально совершать эту процедуру, выстаивая в долгих очередях и собирая множество документов. Все труды по оформлению бумаг и формированию заявки возьмут на себя специалисты многофункционального центра «Мой автомобиль», расположенного на территории АТЦ. Здесь же вам могут помочь с утилизацией, получением дубликатов документов, решением таможенных вопросов и многим другим.

Другие услуги на территории АТЦ «Москва».

— кредит на покупку автомобиля. Его оформление возможно в одном из банковских офисов автоцентра. Кроме того, заявку на кредит можно подать через специальную форму на сайте www.auto-mos.ru;

— «trade-in» – обмен машины покупателя на любое авто с пробегом из салонов АТЦ. Процедура избавит от хлопот по продаже – дилеры бесплатно и быстро оценят стоимость автомобиля, предложив выгодную цену, после чего вы подберете вариант обмена;

— прием авто на комиссию. Существует возможность с удобством продать машину через один из автосалонов. Стоимость автомобиля будет быстро оценена. Всю подготовку к продаже, техосмотр, проверку документов и рекламу салон возьмет на себя.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что посещение АТЦ «Москва» на Каширке поможет решить сразу целый ряд проблем, возникающих при покупке авто с пробегом. Не лишайте себя удовольствия оценить новый формат торговли автомобилями. Ждем вас по адресу Каширское шоссе 61 к.3а ежедневно с 10:00 до 21:00.