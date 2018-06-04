Продажи авто Mitsubishi по программе «Diamond Car» выросли вдвое

Компания Mitsubishi сообщила о популярности своей программы «Diamond Car», в рамках которой производитель предлагает свои автомобили, но с пробегом. Так, в мае продажи авто Mitsubishi по программе «Diamond Car» выросли почти вдвое и составили 216 проданных машин.

Средний пробег автомобилей составил 68 342 км. Около 12 процентов от общего количества проданных авто с пробегом, было оформлено в кредит.

В прошлом месяце процентная ставка по кредиту составила 6,9%. Чаще всего по программе «Diamond Car» приобретают Outlander, которых в мае было реализовано 116 штук.

На втором и третьем месте оказались ASX и Pajero Sport с результатом 43 и 28 проданных экземпляров. По итогам первых пяти месяцев года дилеры Mitsubishi реализовали 1 056 автомобилей с пробегом.