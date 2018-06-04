Продажи автомобилей в Японии по итогам мая снизились на 2,4%

В прошлом месяце автомобильные компании на японском рынке реализовали 202 031 автомобиль, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объём рынка указан без учета продаж автомобилей с объёмом двигателя до 660 куб. см. За период с января по май 2018 года на территории Японии было продано 1 249 352 автомобиля, что хуже на 4,2%.

Лидирует на рынке компания Тойота, которой удалось реализовать 89 823 авто, а этот результат оказался на 10,5% меньше.

Вторым самым востребованным производителем стал Honda. Дилеры этой компании реализовали 25 828 авто в мае, что больше на 2,7%.

В тройке лидеров располагается Nissan с результатом 24 336 проданных авто, что на 0,1% хуже.