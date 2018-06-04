Skoda объявила о спецпредложениях на покупку своих моделей в июне

В этом месяце чешская марка на российском рынке предлагает свои автомобили со скидками, которые будут предоставляться при использовании спецпредложений.

Так, с 1 июня модель Skoda Yeti можно приобрести со скидкой до 240 тысяч рублей, а экономия при покупке Skoda Superb может составить 225 тысяч рублей.

Skoda Rapid может обойтись дешевле на 112 700 рублей, а скидка на Skoda Octavia может составит 105 800 рублей.

Сэкономить на покупке автомобилей чешской компании можно по автокредитованию, воспользовавшись классическим кредитом или кредитом Simply Clever с выгодными процентными ставками или первоначальным взносом.

Воспользовавшись кредитом Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом, покупатели смогут также рассчитывать на ставку от 8,9% при первоначальном взносе от 15% на модели Rapid, Octavia и Yeti и взносе от 30% на модель Superb, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Скидку при покупке автомобиля можно получить и воспользовавшись программой утилизации или трейд-ин. Больше подробностей о сцпепредложениях можно узнать у официальных дилеров марки в России.