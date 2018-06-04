Одно из самых крупных рекламных агентств WPP подготовило рейтинг самых дорогих брендов в мире, в котором оказалось только пять автомобильных брендов.

Так, были названы самые дорогие автомобильные бренды в мире по версии WPP, вошедшие в сотню среди других брендов.

В общем рейтинге на 36 –м месте и в первым среди автомобильных компаний, оказался бренд Toyota, стоимость которого оценили в 29,987 млрд долларов.

Немецкая компания Mercedes-Benz расположилась на 46-м месте в общем зачете и на втором месте среди автомобильных марок. Эта компания оценивается в 25,684 млрд долларов.

Еще одна немецкая компания BMW оказалась в тройке лидеров. Этот бренд оценивается в 25,624 млрд долларов.

Четвертая строчка оказалась за американской маркой Ford, которая располагается на 96-м месте. Её стоимость составляет 12,742 млрд долларов.

Замыкает пятерку Honda (12,695 млрд долларов). Первые строчки в общем рейтинге по версии WPP заняли Google (302,1 млрд долларов), Apple (300,6 млрд долларов) и Amazon (207,6 млрд).