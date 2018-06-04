Toyota начала серийное производство нового седана Toyota Crown

Презентация концепта автомобиля состоялась еще осенью прошлого года, а теперь серийная версия автомобиля встала на конвейер завода Цуцуми (Tsutsumi Plant) в Японии.

Недавно серийные образцы седана Toyota Crown нового поколения попали в объективы камер во время транспортировки на автовозе. Toyota Crown пережила уже 15-ю смену поколений.

Построено новое поколение автомобиля на платформе TNGA, которая также используется в новой Camry. Габариты седана составят 4 910/1 800/1 455 мм, а расстояние между осями будет 2 920 мм.

В целом экстерьер новой Toyota Crown кардинально не изменился, а в салоне появилась новая приборная панель, сидения, руль, а также новая информационно-развлекательная система.

В списке оборудования как и у предшественника будет система ITS Connect (Intelligent Transportation Systems). Линейка двигателей будет представлена моторами объёмом 2,5 и 3,5 литра. Также в моторной гамме будет двухлитровым турбодвигатель и система гибридного привода. Официальный старт продаж состоится уже совсем скоро.