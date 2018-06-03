Тюнинг-ателье Bisimoto Engineering представило уникальный Porsche Boxter

Porsche Boxter попал в руки специалистов Bisimoto Engineering и они из серийного авто сделали настоящий спорткар, в котором убрали все лишнее и установили водительское кресло в центре.

Для снижения веса в Boxter выкинули из салона буквально все, там осталось только одно кресло, которое теперь располагается по середине, соответственно в центр было перенесено и управление.

Помимо этого, для немецкого спортака сделали каркас безопасности и новый аэродинамический обвес из карбона.



Тюнинг коснулся и мотора. Так, его мощность увеличили до 526 лошадиных сил, а это максимальный предел, который достигается благодаря системе «Закиси азота». Также специалисты в Boxter установили новую тормозную систему и перенастроили подвеску.



