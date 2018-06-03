Эксперты составили ТОП-7 моделей АвтоВАЗа, которые не стали серийными‍

«АвтоВАЗ» делал большое количество концептуальных моделей, которые показывали на различных автосалонах причем не только на Московском, но также и на европейских.

Среди самых ярких концептов стоит отметить LADA Kalina 4X4 Concept и LADA Revolution III, которые очень сильно выделялись на фоне автомобилей LADA прошлых годов.



Также стоит еще вспомнить ВАЗ-2151, в основе которого была платформа от ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 М, который стал перелицованной версией ВАЗ-2107.

Были у «АвтоВАЗа» еще концептуальные LADA C и LADA C-Cross. Первая модель позиционировалась как спортивный автомобиль, второй концепт демонстрировал кроссовер.

Самым запоминающимся концептом стал LADA Siluet. Многие думали, что это будет серийная версия автомобиля, которая была разработана совместно с Magna International.

Но в итоге LADA Siluet так и не утвердили несмотря на то, что седан получил большое количество положительных отзывов.