Ранний прототип минивэна Aurus Arsenal‍ был рассекречен школьниками

Школьники побывали в НАМИ и сделали несколько фотографий с ранними прототипами микроавтобуса Aurus Arsenal, который был разработан в рамках проекта «Кортеж».

Микроавтобус уже используется в Кортеже и его несколько раз замечали на столичных дорогах, однако теперь стало известно, как эта модель выглядела на ранней стадии разработки.

НАМИ устроила экскурсию для школьников одной из московских школ, и молодые посетители не смогли удержатся и сделали несколько фото с прототипами моделей Aurus. На снимках прототип, который был зарегистрирован в базе Роспатента осенью 2016 года.

Он отличается от финальной версии Arsenal. В частности в прототипе другие фары, иные боковые части кузова и уменьшена радиаторная решетка. На снимках школьников еще можно увидеть седан и лимузин Aurus.