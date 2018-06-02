Ростовчан до жуткой истерики довел «туалетный» тюнинг «Жилюленка»

Необычный автомобиль заметили ростовчане на улице города, и конечно же такая машина сразу же оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей.

Ростовчан до жуткой истерики, в хорошем смысле этого слова, довел «туалетный» тюнинг «Жилюленка».

Да, на фото представлены «Жигули», но их владелец после «тюнинга» назвал «Жилюли», а соответствующая надпись появилась в задней части автомобиля.

Внимание машина привлекла тем, что у нее можно найти сидение от унитаза, вантуз, колокольчик, кирзовые сапоги, флаги и знаки внимания желтого цвета на крыше.

Вот такой необычный, но по-настоящему яркий тюнинг, житель России. Мимо такого автомобиля уж точно не пройдешь.

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