Необычный автомобиль заметили ростовчане на улице города, и конечно же такая машина сразу же оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей.
Ростовчан до жуткой истерики довел «туалетный» тюнинг «Жилюленка»
02.06.2018 20:22
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Ростовчан до жуткой истерики, в хорошем смысле этого слова, довел «туалетный» тюнинг «Жилюленка».
Да, на фото представлены «Жигули», но их владелец после «тюнинга» назвал «Жилюли», а соответствующая надпись появилась в задней части автомобиля.
Внимание машина привлекла тем, что у нее можно найти сидение от унитаза, вантуз, колокольчик, кирзовые сапоги, флаги и знаки внимания желтого цвета на крыше.
Вот такой необычный, но по-настоящему яркий тюнинг, житель России. Мимо такого автомобиля уж точно не пройдешь.
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