Спорткар Volkswagen I.D. R на видео прошел первые тесты на горе Pikes Peak

Ежегодные соревнования Pikes Peak International Hill Climb пройдут 24 июня и в них будет участвовать новый электрический спорткар Volkswagen I.D. R.

Эта модель специально разработана для заезда на горе Pikes Peak и за счет нее немецкая компания намерена установить новый рекорд.

За рулем элеткрокара Volkswagen I.D. R будет профессиональный гонщик Ромен Дюма, который уже неоднократно принимал участие в гонке Pikes Peak и становился в ней победителем. Его лучшие результаты были в 2014, 2016 и 2017 г.

Сейчас Volkswagen проводит пробные заезды на горе и настраивает подвеску электрокара. Ему 24 июня нужно будет проехать 19,99 км быстрее, чем за 8 минут 57.118 секунд.