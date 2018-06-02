18 компаний изменили цены на авто в РФ во второй половине мая

Так, в период с 16 по 31 мая цены на свои автомобили изменили 18 компаний, причем есть производители которые подняли цену только на одну модель, а у некоторых произошло удорожание ряда автомобилей.

Так, в списке оказалась марка Cadillac, у которой во второй половине мая стал дороже кроссовер ХТ5 на 7,2-8,9%. Кроссовер Hyundai Creta прибавил в цене 1,1 – 1,6% за исключением комплектации Start.

Nissan Murano в мае подорожал на 2,0 – 3,1% кроме комплектации Top. Еще в числе компаний, которая переписала цены на свои автомобили оказалась Mitsubishi.

Производитель пересмотрел ценники на Outlander (на 1,6 – 2,0%) и Eclipse Cross (на 0,1 – 0,2%). Также подорожали в России следующие модели: Land Rover Discovery (на 1,6 – 2,3%), Discovery Sport (на 2,5 – 3,4%), Range Rover Evoque (на 2,3 – 3,6%), Range Rover Sport (на 0,6 – 1,7%).

Источник: Автостат.