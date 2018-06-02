Тюнинг-ателье Mansory превратило Mercedes-AMG C63 в 650-сильное купе

Тюнинг-ателье Mansory разработало новый пакет доработок для Mercedes-AMG C 63, в который вошли внешние изменение и увеличение мощности мотора.

Разработку специалисты вели для рестайлинговой модели AMG C 63 и после длительных испытаний 4,0-литровому турбомотору M178 увеличили мощность с 503 л.с. и 700 Нм до 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

За счет этого, а также удаления ограничителя скорости Mercedes-AMG C 63 от Mansory способен разогнаться до 310 км/ч.



Также в ателье для модели разработали несколько вариантов стилистических решений. Так, предлагается несколько версий 20-дюймовых колёсных дисков и новый карбоновый обвес, в который вошли боковые юбки, диффузор и спойлер на крыше, а еще большое количество других кузовных элементов.



При желании клиента тюнеры могут еще кастомизировать салон. Для этого предлагается использовать натуральную кожу, дерево, карбон и алькантару. Стоимость нового пакета на Mercedes-AMG C 63 от Mansory не называют.