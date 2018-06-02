McLaren посвятила спорткар 675LT гоночному McLaren F1 GTR

Компания McLaren подготовила специальную версию McLaren 675LT, которая создавалась в честь гоночной машины McLaren F1 GTR, которая в 1ё997 году заняла второе место в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Особая версия автомобиля была собрана вручную. Как сообщают в компании, на сборку автомобиля потребовалось более 1000 часов.

Во внешности автомобиля появились уникальные колесные диски размером 20 дюймов, кузовной обвес от MSO, в том числе и боковые юбки, задний диффузор, а также передний спойлер.

Что касается технических характеристик, то они не изменились и McLaren 675LT все также приводится в движение 3,8-литровым двигателем.

Мощность восьмицилиндрового мотора составляет 675 л.с. при 700 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает семискоростной робот с двумя сцеплениями.

Разгон модели до первой сотни осуществляется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.