В Сети появилось первое фото нового флагманского кроссовера MG

Новинка должна появится на китайском рынке до конца этого года, а пока в Сети появилось первое шпионское фото новинки.

Предвестником флагманского кроссовера стал концепт X-motion, представленный в этом году на автосалоне в Пекине.

В целом товарная версия получит те же дизайнерские решения, что и прототип, но будет иметь отличия в некоторых деталях.

По предварительным данным в основе новинки располагается платформа рамного внедорожника Roewe RX8.

Доступен автомобиль будет только в пятиместной версии, а моторная гамма будет представлена бензиновым двухлитровым агрегатом с турбиной, который выдаст не менее 224 л.с. мощности, работая в паре с шестискоростным автоматом. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.