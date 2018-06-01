Марка MG, которая принадлежит китайскому концерну SAIC, готовит к выходу свой флагманский кроссовер.
В Сети появилось первое фото нового флагманского кроссовера MG
01.06.2018 15:08
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Новинка должна появится на китайском рынке до конца этого года, а пока в Сети появилось первое шпионское фото новинки.
Предвестником флагманского кроссовера стал концепт X-motion, представленный в этом году на автосалоне в Пекине.
В целом товарная версия получит те же дизайнерские решения, что и прототип, но будет иметь отличия в некоторых деталях.
По предварительным данным в основе новинки располагается платформа рамного внедорожника Roewe RX8.
Доступен автомобиль будет только в пятиместной версии, а моторная гамма будет представлена бензиновым двухлитровым агрегатом с турбиной, который выдаст не менее 224 л.с. мощности, работая в паре с шестискоростным автоматом. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.
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