Средний возраст машин в Москве и Петербурге превышает 10 лет

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В опубликованных агентством данных говорится о том, что по состоянию на 1 января 2018 года средний возраст машин в Москве и Петербурге превысил 10 лет.

Так, в столице России машины в автопарке имеют средний пробег 10,3 года, а в Северной столице – 10,7 года. Средний возраст автомобилей 10.7 года оказался и в Пермском крае, и в Ханты-Мансийском АО.

В Республике Татарстан средний возраст автомобилей составил 9,7 года, а сам регион расположился на третьей строчке в рейтинге после столиц.

При этом в самые старый автопарк зафиксирован в регионах Дальнего Востока, где средний возраст автомобилей составил более 20 лет.